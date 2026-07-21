VIDEO | Denuncian grave deterioro en la vía Bucaramanga a Bogotá: grietas atraviesan la vía

Una denuncia difundida a través de videos de parte de la comunidad alertó nuevamente sobre el estado de un tramo de la Ruta 45A, a la altura del peaje de Pescadero, en Santander, en la vía Bucaramanga a Bogotá; donde habitantes aseguran que el pavimento presenta grietas de grandes dimensiones que ya estarían comprometiendo ambos carriles de la carretera.

En un video, una persona que se identifica como integrante de la comunidad de la Ruta 45A muestra el estado de la calzada y advierte que el daño se ha extendido hacia el carril contrario, situación que, según afirma, representa un riesgo para quienes transitan por este corredor.

“El pavimento se está abriendo... la grieta ya pasa hacia el otro carril. Esto está en un riesgo inminente”, señala el ciudadano mientras registra las fisuras en la vía y hace un llamado para que se adopten medidas preventivas.

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Los habitantes solicitaron la intervención urgente de las autoridades y de la entidad encargada del mantenimiento de la carretera para inspeccionar el lugar, establecer las causas del deterioro y evitar que la situación pueda derivar en una emergencia o afectar la movilidad en este importante eje vial del departamento.

El ingeniero civil y expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, Rodrigo Fernández, también se pronunció sobre el estado de la vía y cuestionó la falta de intervención en este corredor nacional.

“¿Qué esperan para intervenir la Ruta 45A en el sector de Pescadero? ¿Van a esperar que colapse la totalidad de la banca y quede totalmente incomunicada Bucaramanga con Bogotá? ¿La decisión es que la emergencia deba ser atendida por Abelardo de La Espriella?”, escribió el experto a través de sus redes sociales, insistiendo en la necesidad de adoptar medidas urgentes para evitar una emergencia de mayores proporciones.