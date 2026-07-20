En Imágenes: Así se vivió el desfile militar y policial del 20 de julio en Bucaramanga

Con la presencia de veteranos de guerra y un despliegue de unidades de infantería, caballería de ingeniería y la presencia de la Caballería Montada del Ejército Nacional, así como el desfile de unidades de la Policía Nacional, se llevó a cabo el desfile del 20 de Julio en Bucaramanga.

Aproximadamente 1.000 personas participaron en el tradicional recorrido por la carrera 27, en conmemoración al día de la Independencia de Colombia. Evento que inició con los actos protocolarios e imposición de condecoraciones.

Previo al desfile militar y policial, el alcalde de la capital santandereana, Cristián Portilla, dio apertura y se dirigió a los ciudadanos manifestando que “un milagro está por venirse”, refiriéndose en su discurso a la seguridad y desarrollo de la ciudad.

Acto seguido, el general Óscar Hernández, secretario del interior de Santander se refirió a los uniformados que enfrentan a las bandas criminales y protegen a los colombianos día a día en el país.

“Hoy rendimos homenaje a quienes trabajan cada día por la seguridad, la libertad y el bienestar de todos los colombianos”, expresó Hernández; a la vez que envió un mensaje de respaldo al entrante gobierno de Abelardo de La Espriella.

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El recorrido inició a las 9 de la mañana con la presentación de siete integrantes de la Caballería Montada del Ejército Nacional, quienes hicieron parte por primera vez, del tradicional Desfile Militar y Policial realizado en Bucaramanga, llevando consigo una de las capacidades más representativas y emblemáticas del Ejército Nacional.

Continuando el desfile con la exhibición de las capacidades diferenciales como armas de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros Militares; logística Militar y fuerzas especiales, así como los de la Policía Nacional, veteranos de la guerra y heridos en combate, quienes marcharon con marcialidad impecable ante la mirada de niños, jóvenes y adultos.

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Fue masivo el acompañamiento de los santandereanos para el desfile del 20 de julio en el Día de la Independencia de Colombia

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