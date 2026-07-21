¡Lo salvaron! Rescatan con vida a un búfalo tras caer a un pozo séptico en Piedecuesta en Santander

Un búfalo macho que cayó a un pozo séptico en el sector de Tres Esquinas, en la Mesa de Ruitoque, zona rural de Piedecuesta, fue rescatado con vida gracias a un operativo conjunto liderado por la Defensa Civil Colombiana – Junta Piedecuesta y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio.

De acuerdo con el organismo de socorro, la emergencia se registró el sábado 18 de julio hacia las 4:00 de la tarde. Sin embargo, el personal operativo llegó al sitio en la madrugada del domingo para iniciar las labores de rescate, que se extendieron durante varias horas debido a la complejidad de la situación.

Tras un intenso trabajo de los rescatistas que culminó hacia las 4:00 de la mañana, lograron sacar al animal del pozo séptico, evitando su muerte y poniendo fin a una operación que requirió coordinación y esfuerzo de varias entidades.

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La Defensa Civil destacó el apoyo brindado por las fundaciones animalistas que acompañaron la emergencia, así como el trabajo articulado con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta.

“Una vez más, la unión de esfuerzos permitió proteger la vida y atender de manera oportuna esta emergencia”, señaló la entidad, al resaltar la importancia del trabajo conjunto para responder a este tipo de situaciones en el municipio.

Foto: Comunicaciones Defensa Civil Santander Ampliar Foto: Comunicaciones Defensa Civil Santander Cerrar

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