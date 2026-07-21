Incendio en El Peñón, Santander, fue controlado tras tres días de emergencia: continúa monitoreo

Las lluvias registradas durante las últimas horas en Santander, permitieron controlar el incendio forestal que desde hace varios días afectaba la vereda La Esperanza, en el municipio de El Peñón, Santander, y que mantenía en alerta a las autoridades por su cercanía con la Serranía de los Yariguíes.

De acuerdo con el reciente balance entregado por los organismos de gestión del riesgo, la emergencia fue atendida durante dos días por unidades del Cuerpo de Bomberos de Landázuri y del Cuerpo de Bomberos de Vélez.

Según Pedro Conde, coordinador de la Oficina del Gestión del Riesgo y Desastres de Santander, las precipitaciones registradas el 19 y 20 de julio contribuyeron a disminuir la intensidad del fuego, facilitando las labores de control. No obstante, las autoridades mantienen un monitoreo permanente para evitar que las llamas se reactiven.

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Aunque el incendio ya fue declarado como controlado, este martes 21 de julio los bomberos regresarán a la zona para realizar sobrevuelos con drones, con el fin de verificar si aún existen puntos calientes que requieran labores adicionales de control y liquidación.

Las autoridades indicaron que todavía no se conoce la magnitud del impacto ambiental causado por la conflagración. Será la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) la encargada de realizar la evaluación técnica que establecerá la afectación sobre la flora y la fauna en este sector de la Serranía de los Yariguíes, una de las áreas de mayor importancia ecológica del sur del departamento.

El incendio generó preocupación durante el fin de semana debido a que las llamas amenazaban ecosistemas estratégicos de esta zona protegida. Ahora, aunque la emergencia está bajo control, las autoridades mantendrán vigilancia hasta confirmar la extinción total del fuego y evitar nuevos focos.