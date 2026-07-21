Sin rastro del niño de 13 años arrastrado por el río Cauca en Cali; reanudan las labores de búsqueda

Las labores para encontrar al niño de 13 años que cayó al río Cauca en el sector de Puerto Camacho, en el oriente de Cali, fueron reanudadas este martes con un amplio despliegue de los organismos de socorro.

Desde las primeras horas de la mañana, unidades del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y la Policía retomaron los recorridos por tierra y en lanchas, luego de que el menor desapareciera la tarde del sábado tras ser arrastrado por la fuerte corriente.

De acuerdo con la información preliminar, el adolescente se encontraba junto a un grupo de amigos cuando perdió el equilibrio y cayó al afluente. Aunque los jóvenes intentaron rescatarlo, no lograron evitar que fuera arrastrado por el río.

Las autoridades confirmaron que el operativo fue ampliado hacia municipios aguas abajo del Cauca. “Estamos articulados con Palmira y Yumbo”, indicó el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.

Los organismos de emergencia mantienen la búsqueda y reiteraron el llamado a la ciudadanía para que evite ingresar al río Cauca y reporte de inmediato cualquier información que pueda contribuir a la ubicación del menor.