Inicia desalojo de predio invadido en el oriente de Cali; hay orden judicial

Con un amplio despliegue institucional y acompañamiento de organismos de derechos humanos, inició este miércoles la diligencia de restitución de un predio invadido en el sector de Brisas de las Torres, en Navarro, oriente de Cali, en cumplimiento de una orden judicial derivada de un proceso que comenzó en 2021.

La Policía Nacional lidera el operativo en un terreno por donde pasan redes de alta tensión y donde, según la Administración Distrital, permanecen cerca de 390 viviendas, equivalentes a unas 1.300 personas, en una zona considerada de riesgo inminente.

Durante la jornada, la Alcaldía dispuso atención médica, psicológica y social para las familias afectadas, con apoyo de las secretarías de Salud, Bienestar Social, Participación Ciudadana y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), priorizando a niños, adultos mayores y mujeres gestantes.

La secretaria de Vivienda, María del Mar Mozo, informó que las 390 familias caracterizadas en 2024 cuentan con recursos para acceder a subsidios de arrendamiento transitorio. Agregó que desde 2025 se realizaron cinco convocatorias y que, hasta el momento, 103 familias ya accedieron al beneficio. La funcionaria reiteró el llamado para que las demás familias restituyan de manera pacífica el predio y se acojan a las ayudas disponibles.

Por su parte, Ana María Sanclemente, asesora de despacho de la Alcaldía de Cali, explicó que la administración está obligada a cumplir la decisión judicial y señaló que se instaló un Puesto de Mando Unificado para monitorear el desarrollo del operativo y garantizar la atención institucional a la comunidad.