Buscan a comunera indígena víctima de tortura por un grupo armado en el sur del Cauca.

Patía, Cauca. Comunidades indígenas del Cauca denunciaron la desaparición de una comunera del pueblo Yanacona, quien habría sido víctima de tortura en el sur del departamento.

Se trata de Miryi Marcela Chilito Salamanca, de 28 años, quien desapareció el pasado 3 de julio de 2026 en el sector de La Fonda, municipio de Patía, en circunstancias que son materia de investigación.

De acuerdo con información suministrada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la mujer habría sido víctima de tortura y de un impacto con arma de fuego por parte de integrantes de un grupo armado, quienes además impidieron prestarle auxilio y posteriormente la trasladaron en un vehículo con rumbo desconocido.

Mauricio Capaz, coordinador del Área de Derechos Humanos del CRIC, confirmó que, tras conocerse el caso, se activaron protocolos humanitarios para dar con su paradero, en articulación con autoridades ancestrales, la Guardia Indígena, la familia y organismos humanitarios.

“Es desafortunado y preocupante el último reporte que se tiene de ella. Esperamos que el actor armado que la tenga respete su vida y la devuelva a su familia. Se están adelantando todos los protocolos humanitarios en torno a su búsqueda”, señaló.

El CRIC hizo un llamado al grupo armado que tendría en su poder a la mujer para que garantice su integridad y facilite su regreso a la comunidad, al tiempo que exigió al Gobierno Nacional medidas urgentes para proteger a los pueblos indígenas del Cauca.

Este hecho se suma a las constantes afectaciones que enfrentan las comunidades indígenas en medio del conflicto armado, como el reclutamiento de menores, ataques contra líderes indígenas y violaciones a los derechos humanos en sus territorios.