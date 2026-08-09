Centro Cultural de Cali seguirá abierto a la ciudadanía, aunque sea sede alterna de la Presidencia

El uso del Centro Cultural de Cali como una de las sedes alternas desde las cuales despachará el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, durante sus permanencias en la ciudad, ha generado reacciones entre distintos sectores de la comunidad caleña.

La medida hace parte de la propuesta de descentralización del poder del Gobierno nacional, que contempla a Cali como una de las ciudades desde las cuales el mandatario podrá desarrollar parte de sus funciones.

El inmueble, conocido históricamente como la antigua sede de la FES y actualmente como Centro Cultural de Cali, fue construido entre 1988 y 1990 y posteriormente adquirido por la Alcaldía de Cali. Desde entonces, ha sido utilizado para el desarrollo de actividades culturales.

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En sus instalaciones funcionan espacios destinados a la ciudadanía, entre ellos la Biblioteca Infantil y Juvenil, las salas de exposiciones, el Archivo Histórico de Cali, la Sala Audiovisual, la Sala Borges y los Estudios Takeshima.

La exministra de Cultura del gobierno Petro, Yannai Kadamani manifestó su preocupación por la utilización del inmueble como sede alterna de la Presidencia y, especialmente, por el retiro del nombre “Centro Cultural de Cali” de la fachada.

En una publicación en la red social X, recordó que la Resolución 044 de 1996 autorizó la compra del inmueble para que funcionara como Centro Cultural y sede de la Dirección de Cultura, y señaló que el documento establecía que “no se le podrá dar uso distinto”.

En su pronunciamiento también cuestionó el cambio de identificación de la fachada y pidió preservar los espacios públicos que funcionan dentro del inmueble.

“Retirar de la fachada el nombre “Centro Cultural de Cali” y reemplazarlo por “Presidencia de la República. Sede Alterna Cali”. Puede parecer un detalle, pero no lo es; dentro del Centro de Cultura existen espacios públicos que deben seguir permaneciendo públicos y gratuitos: El Centro Cultural pertenece a Cali, la Biblioteca Infantil y Juvenil, las salas de exposiciones, el Archivo Histórico de Cali, la Sala Audiovisual, la Sala Borges y los Estudios Takeshima.”

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Frente a estas inquietudes, el secretario de Cultura de Cali, Julián Eduardo Arteaga Aguilar, aseguró que la presencia temporal de la Presidencia en el tercer piso del edificio no modifica la vocación cultural del inmueble ni afecta los espacios destinados a la ciudadanía.

Según explicó, el tercer piso, donde anteriormente funcionaban oficinas y no espacios de atención cultural al público, fue adecuado para que opere la sede presidencial alterna durante las jornadas en las que el mandatario se encuentre en Cali.

El resto de las actividades de la Secretaría de Cultura y de los espacios culturales del edificio continúan desarrollándose con normalidad.

Arteaga Aguilar destacó además que, por primera vez, una posesión presidencial tuvo como escenario el Centro Cultural de Cali, hecho que calificó como histórico, pero insistió en que esto no cambia la naturaleza del inmueble.

El funcionario reiteró que el Centro Cultural continuará siendo un espacio para los artistas, la memoria, el patrimonio, la formación y el encuentro ciudadano.

“Ni la Secretaría de Cultura ni los espacios misionales se trasladarán de este lugar. El Centro Cultural seguirá siendo la casa de los artistas, de la biblioteca, del Archivo Histórico, de la Sala Audiovisual y de todos los espacios que diariamente reciben a la ciudadanía”, puntualizó el secretario.

La administración distrital aseguró que la Biblioteca Infantil y Juvenil, las salas de exposiciones, el Archivo Histórico de Cali, la Sala Audiovisual, la Sala Borges, los Estudios Takeshima y los demás servicios culturales continuarán funcionando y estarán al servicio de la ciudadanía.

También aclaró que, el Centro Cultural retomará plenamente sus servicios y programación habitual a partir del lunes 10 de agosto.

Sin embargo, uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre algunos caleños es precisamente el retiro del letrero que durante años identificó al inmueble como Centro Cultural de Cali.

Para algunos sectores de la comunidad y representantes políticos, este cambio genera dudas sobre el futuro del edificio y sobre si su utilización como sede alterna de la Presidencia podría terminar modificando su carácter público y cultural.