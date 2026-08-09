Joven de 15 años murió tras caer con su motocicleta al río Fraile, en Candelaria

Candelaria, Valle del Cauca

En Candelaria, Valle del Cauca, un joven de 15 años que se movilizaba en una motocicleta murió luego de caer desde el puente sobre el río Fraile, en la vía que comunica al corregimiento de Villagorgona con la cabecera municipal.

La Alcaldía informó que el accidente ocurrió en la noche del sábado 8 de agosto y que el adolescente se movilizaba con otra persona, quien resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

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Tras conocerse el hecho, las autoridades activaron un operativo de búsqueda con la participación de Bomberos, Defensa Civil, Policía, Tránsito y Gestión del Riesgo.

El cuerpo del joven, identificado como Dorlan Mauricio Hurtado, fue localizado este domingo, aproximadamente a 50 metros del puente.

“Desafortunadamente fue encontrado el cuerpo del joven. Las autoridades competentes acudieron al sitio para realizar el respectivo levantamiento”, detalló Arnaldo Coronel, Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Candelaria.

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La Alcaldía señaló que las autoridades competentes adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.