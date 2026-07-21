Hallan sin vida a niño de 13 años que cayó al río Cauca en Cali; el cuerpo fue localizado en Palmira

Terminó en tragedia la búsqueda del niño de 13 años que había desaparecido tras caer al río Cauca, en el sector de Puerto Camacho, en el oriente de Cali.

En la mañana de este martes, personal del Cuerpo de Bomberos de Cali localizó el cuerpo sin vida del menor en zona de jurisdicción del municipio de Palmira, luego de varias horas de labores de búsqueda por tierra y sobre el afluente.

Tras el hallazgo, la recuperación del cuerpo es adelantada de manera conjunta por la Cruz Roja y unidades de Policía Judicial, encargadas de realizar las diligencias correspondientes.

El menor había caído al río mientras compartía con un grupo de amigos. De acuerdo con la información preliminar, perdió el equilibrio y, aunque los jóvenes intentaron rescatarlo, la fuerte corriente terminó arrastrándolo.