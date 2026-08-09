Sindicato de trabajadores de la salud del Valle pide al nuevo Gobierno priorizar la crisis

Valle del Cauca

Con la llegada del nuevo Gobierno, desde el sindicato de trabajadores de la salud Sindess en el Valle del Cauca, hicieron un llamado a concentrar los esfuerzos en resolver la crisis que enfrenta el sistema de salud.

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La situación de la red hospitalaria del departamento sigue siendo compleja, con la suspensión o restricción de servicios a usuarios de varias EPS en instituciones como la Fundación San José de Buga, el Hospital San Antonio de Roldanillo y el Hospital Universal del Valle, debido a las dificultades financieras generadas por las millonarias deudas.

Ante este panorama, el dirigente sindical Rodolfo Borja Nieto, aseguró que estarán atentos a las decisiones que adopte administración del presidente Abelardo de La Espriella, especialmente frente al manejo de las Entidades Promotoras de Salud intervenidas.

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“Vamos a esperar qué nos depara este nuevo Gobierno, qué tiene la nueva ministra de Salud. Yo sé que hay muchos interrogantes sobre ella. Esperaremos qué tendrá ella, qué tendrá el nuevo superintendente y qué tendrán los nuevos interventores de las EPS intervenidas”, señaló.

Borja también aseguró que, mientras se adoptan medidas que permitan superar estas dificultades, el sindicato continuará denunciando los problemas que enfrentan los pacientes, los hospitales y los trabajadores de la salud.

El llamado también fue dirigido a los congresistas, a quienes pidió dejar a un lado las diferencias políticas y concentrarse en las necesidades de los usuarios y en las prioridades que tiene el sistema.