Menor de 16 años murió tras manipular un arma con otro adolescente en Candelaria

Candelaria, Valle del Cauca

Una tragedia se vivió en Candelaria, Valle del Cauca, luego de que un menor de 16 años muriera tras recibir un impacto de bala mientras se encontraba con otro adolescente de 15 años.

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De acuerdo con información preliminar, los dos menores estaban manipulando un arma de fuego en una zona común de un conjunto residencial, cuando se produjo el hecho.

El adolescente fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de la herida.

Entre tanto, el otro menor involucrado, de 15 años, fue aprehendido por la Policía y quedó a disposición de las autoridades competentes.

El caso es materia de investigación para establecer con claridad las circunstancias en las que ocurrió el disparo.

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De manera preliminar, se ha conocido que los menores habrían manifestado que se trató de un hecho accidental.

Tras la tragedia, la administración del conjunto residencial expresó sus condolencias y solidaridad con las familias involucradas y pidió a los residentes actuar con prudencia mientras avanzan las investigaciones.

Además, hizo un llamado a los padres de familia para fortalecer el acompañamiento y supervisión de los menores, así como a mantener especial cuidado frente al acceso y manejo de elementos que puedan representar un riesgo.