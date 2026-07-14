17 homicidios en puente festivo en Cali: un líder social, dos mujeres y dos dobles crímenes

Un total de 17 personas fueron asesinadas en Cali durante el puente festivo, entre el viernes 10 y el lunes 13 de julio. El balance deja, entre otros hechos, dos dobles homicidios, el asesinato de un líder social y la muerte de dos mujeres, en una racha violenta que se concentró principalmente en sectores del oriente y la ladera de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, entre el 11 y el 13 de julio se registraron 15 homicidios, de los cuales 14 fueron cometidos con arma de fuego y uno con arma cortopunzante. Sumados los dos asesinatos ocurridos el viernes 10 de julio, el total del puente festivo asciende a 17 víctimas.

Uno de los casos que más ha generado conmoción es el asesinato de Ciro David Paz, abogado, líder social y contratista de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El hombre, además, era hijo del fallecido exalcalde y cofundador del municipio de Guachené, Cauca. Fue asesinado el 11 de julio en el barrio Doce de Octubre, mientras compartía en una reunión social, cuando un hombre llegó al lugar y le disparó en repetidas ocasiones. Este crimen es materia de investigación.

Entre los hechos más graves también figura el doble homicidio en el sector Las Minas, en Altos de Los Chorros, donde fueron hallados sin vida un hombre de 28 años y una mujer con heridas de arma de fuego. A este caso se suma el doble homicidio de dos ciudadanos venezolanos en Altos de Normandía, registrado el 13 de julio y que, según las autoridades, estaría relacionado con actividades de microtráfico.

El balance del puente también deja dos mujeres asesinadas: una joven de 24 años en el barrio Ciudad Córdoba y otra víctima hallada junto a un hombre en Altos de Los Chorros.

De acuerdo con el análisis de la Policía Metropolitana de Cali, los principales móviles de los homicidios estarían relacionados con disputas por el control del tráfico local de estupefacientes, ajustes ilegales de cuentas, actos de venganza e intolerancia social. Mientras tanto, la Seccional de Investigación Criminal continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de los casos que aún permanecen sin esclarecer.