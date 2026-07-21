“Disminuir cifra de homicidios en Cali no es una tarea fácil ni rápida”: Cisalva de Univalle

Para Cisalva, la violencia debe entenderse como un fenómeno multicausal que involucra factores sociales, económicos, familiares y culturales.

La reciente cifra de más de 500 homicidios registrados en Cali antes de finalizar el primer semestre de 2026 ha encendido las alertas sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención de la violencia en Cali.

En este contexto, el Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia Social (Cisalva) de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle reiteró la importancia de abordar esta problemática desde una perspectiva integral y de salud pública.

La profesora María Isabel Gutiérrez, directora del Instituto Cisalva, amplió este análisis, donde destacó la necesidad de construir políticas públicas sostenibles, respaldadas por la evidencia científica y con continuidad entre las diferentes administraciones.

“Definitivamente hay muchos esfuerzos y empeños por disminuir esta cifra de homicidios, pero no es una tarea fácil ni rápida. Se necesitan programas que se sostengan y políticas públicas que den continuidad a las decisiones que se toman en cada administración”, afirmó la investigadora.

Desde el Instituto Cisalva, una de las líneas de trabajo prioritarias actualmente es la prevención de la violencia intrafamiliar y doméstica, al considerar que este tipo de violencia constituye un importante factor de riesgo para futuras conductas agresivas.

“Las investigaciones muestran que las personas expuestas a violencia intrafamiliar, castigo físico o agresiones dentro del hogar tienen una mayor probabilidad de reproducir conductas violentas en su vida adulta”, explicó María Isabel Gutiérrez.

“Lo que deben tener los programas es sostenibilidad. No se trata de ensayar cada vez, sino de consolidar estrategias que ya han demostrado, con evidencia científica, que pueden generar cambios reales en la población vulnerable”, señaló la profesora.

Para Cisalva, la violencia debe entenderse como un fenómeno multicausal que involucra factores sociales, económicos, familiares y culturales. Por ello, la institución insiste en la necesidad de combinar acciones de seguridad con oportunidades de educación, empleo y acompañamiento social para los jóvenes.