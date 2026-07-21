Los retos que enfrentará Abelardo de la Espriella en el nuevo Congreso: ¿tendrá mayorías?

Una compleja situación empieza a formarse este lunes 20 de julio con la posesión del nuevo Congreso de la República. El presidente electo, Abelardo De la Espriella, llegará a la Casa de Nariño luego de anunciar, en sus discursos de campaña, una serie de movimientos políticos que tienen que pasar por el legislativo si quiere cumplirlos. Lo que en la práctica significa que tendrá que hacer coaliciones con partidos para lograr sus objetivos, con los “de siempre” que criticaba.

La primera apuesta que el gobierno entrante tendría que hacer en las dos cámaras empezaría con la propuesta inusual de trasladar la sede de la posesión presidencial a una guarnición militar, la cual ya tuvo su confirmación por parte del Congreso; sin embargo, esta debe ser aprobada previamente por el Senado y la Cámara de Representantes.

Por otro lado, varias propuestas del presidente electo, Abelardo De la Espriella, requieren el beneplácito del legislativo, entre ellas la aplicación de tratados internacionales como el Escudo de las Américas, patrocinado por el gobierno estadounidense.

Por el momento, el nuevo inquilino de la casa presidencial tiene a los siguientes aliados políticos, que ya se han declarado partidos de gobierno: Cambio Radical, Centro Democrático, Salvación Nacional, Partido de la U y a los conservadores. Por ejemplo, en el Senado mantiene al menos 46 de las 102 curules, lo que significa que no habría grandes mayorías iniciales para la aprobación de leyes o reformas significativas.

¿Y qué pasará con las reformas que deja Petro?

El programa reformista del presidente saliente, Gustavo Petro, se ha visto afectado en su aprobación en el Congreso en su último año de gobierno, donde las coaliciones que habían sido diseñadas al inicio de su mandato quedaron atrás.

De las múltiples reformas propuestas por el progresismo, las únicas que lograron pasar su trámite legislativo fueron la laboral, la de educación y la jurisdicción agraria; mientras que las reformas política y de salud no pasaron más allá de su tercer debate; y la reforma pensional aún permanece en la Corte Constitucional para su aprobación.

Aunque el partido del presidente saliente tendría mayorías en el Congreso que le permitirían volver a tramitar estas iniciativas de ley, aún no logran los números para llegar a una victoria sobre lo que sería el nuevo oficialismo. El Pacto Histórico, que cuenta con 26 curules (contando la del Estatuto de Oposición), la mayoría de la Alianza Verde y las dos circunscripciones indígenas, dejarían a la oposición con más de 30 parlamentarios de la cámara alta, de los 102 que hay, una desventaja inicial con las 46 curules a favor de De la Espriella.

El último esfuerzo de Petro en el Congreso

Uno de los últimos intentos políticos del presidente Gustavo Petro, previo a dejar el cargo, es presentar una nueva reforma tributaria anunciada a principios de este mes, la cual buscará recaudar poco más de 21 billones de pesos, una de las más ambiciosas de la historia. Esta iniciativa sería presentada cuando se posesionen los nuevos parlamentarios este lunes 20 de julio.

Sin embargo, con un congreso que no ratifica amplias mayorías desde el inicio y con unas coaliciones que han tenido sus enfrentamientos internos, pero que le hicieron una evidente oposición al gobierno saliente, y con un ministro designado por el nuevo presidente que no ve viable este nuevo proyecto tributario, hay poca expectativa de que este último esfuerzo del mandatario vea la luz.

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