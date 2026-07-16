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16 jul 2026 Actualizado 21:32

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Política

Congreso respondió a De La Espriella y confirmó procedimiento para sacar la posesión del Capitolio

Imagen de referencia | Casa de Nariño: Getty Images / Abelardo De La Espriella: Colprensa.

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Los secretarios del Congreso ya respondieron de forma escrita a la consulta del equipo de Abelardo de la Espriella sobre si es posible trasladar su sede para la posesión a una guarnición militar.

“El presidente deberá tomar posesión de su cargo ante el Congreso (…) sin que la norma establezca una sede específica para la realización de este acto”, dice la respuesta.

Además, confirmaron el procedimiento: una proposición aprobada por mayoría simple en cada una de las cámaras.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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