MinHacienda saliente radicará una reforma tributaria para recaudar $21,8 billones en 2027

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, realizó este jueves un “empalme ante el pueblo”, dada la suspensión del empalme entre el gobierno entrante y saliente, y reconoció que en el segundo semestre de este año el nuevo Gobierno tendrá dificultades fiscales por la “estrategia de asfixia” que le aplicaron a este Gobierno.

Por ende, afirmó que para superar eso van a presentar una reforma tributaria el 20 de julio para recaudar 21,8 billones de pesos en 2027; 32,7 billones de pesos en 2028; 34,9 billones de pesos en 2029 y 37 billones de pesos en 2030.

El jefe de la cartera de Hacienda también destacó entre los logros de este Gobierno la disminución del desempleo, la disminución de la pobreza, diversificación de las exportaciones y afirmó que le deja al país “una de las cuatro economías más estables”.

El jefe de la cartera de Hacienda explicó que entre 2022 y 2025, el crecimiento de las exportaciones no tradicionales han estado favorecidas por la agricultura, la manufactura y el turismo.

Asimismo, aseveró que reconoce el problema fiscal del país, pero que viene de tiempo atrás. Incluso, afirmó que esto se agudizó por una estrategia de “asfixia económica” al Gobierno.

“Hubo una estrategia de asfixia económica que se aplicó al Gobierno del presidente Gustavo Petro reflejada en 61 billones de pesos que le fueron negados con decisiones judiciales”, aseguró Ávila.

El Ministro de Hacienda también reiteró que en 2026, el 93% del gasto es inflexible por asuntos como el servicio a la deuda, el sistema general de participaciones, el pago de pensiones, gasto de personal, salud, entre otros.

Entre tanto, uno de los asuntos que más resaltó entre los logros fue la creación de empleo.

“Hemos cumplido el 147 % de la meta de creación de empleo que nos habíamos propuesto”, aseveró Ávila, pues se crearon 2,5 millones de empleos.

Deuda

Uno de los asuntos más criticados por algunos sectores ha sido el incremento de la deuda. Ante ello, el MinHacienda aseguró que mientras en el Gobierno Petro la deuda bruta creció menos que en los dos gobiernos anteriores.

Según el jefe de la cartera, al cierre de 2025, la deuda neta del Gobierno se redujo 2,2 puntos básicos del PIB frente a 2020.

Entre tanto, el jefe de la cartera criticó al Comité Autónomo de la Refla Fiscal (CARF) y señaló que sus proyecciones han sido “bastante desacertadas”.

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