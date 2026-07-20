Procurador anunció comisión especial para vigilar la elección de las mesas directivas del Congreso

Bogotá

La vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público estará a cargo de delegados en lo electoral. Se trata de Idayris Yolima Carrillo Pérez, quien es procuradora para asuntos electorales y participación democrática y José María Sarmiento Ortiz, procurador para la vigilancia técnica y operativa de los procesos electorales, quienes tendrán la lupa puesta durante la instalación del nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2030, que tendrá en sus manos la agenda legislativa del gobierno del presidente electo, Abelardo de La Espriella.

Su presencia tendrá como objeto central garantizar la transparencia del proceso de elección de las mesas directivas tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, que se llevará a cabo en las próximas horas y que ha ocasionado debates y enfrentamientos entre partidos que luchan por sus respectivos candidatos a estar en estas designaciones en el Congreso.

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El pulso por la presidencia del Senado se da entre el senador del Partido de la U Alfredo Deluque, que cuenta con el respaldo del gobierno entrante y el senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez.

Mientras que para la Cámara de Representantes si nada cambia el presidente de esa corporación será Nicolás Barguil, del Partido Conservador.

En la carta que le envió el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, al presidente del Senado, Lidio García, asegura que este acompañamiento y vigilancia se da en el ejercicio sus funciones preventivas constitucionales.