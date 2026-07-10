Hacer una parranda y después pasarle la cuenta a los colombianos no es ético: MinHacienda designado

Desde Barranquilla, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro debe frenar el gasto público antes de plantear una nueva reforma tributaria. El pronunciamiento lo hizo al referirse a la situación fiscal que, según dijo, enfrenta el país.

Gómez Martínez afirmó que la primera tarea del actual ministro de Hacienda es “parar el gasto” y corregir el problema de desfinanciación del presupuesto presentado al Congreso. Según indicó, ese presupuesto tiene un faltante de 13 billones de pesos.

El ministro designado cuestionó la posibilidad de impulsar una nueva reforma tributaria para cubrir ese déficit. En ese sentido, manifestó que la solución no debe ser trasladar esa carga a los ciudadanos.

“Hacer una gran parranda y después pasarle la cuenta a los colombianos me parece que no es ético”, afirmó Miguel Gómez Martínez, al insistir en que primero se debe controlar el gasto público y corregir el desfinanciamiento del presupuesto.