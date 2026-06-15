Diez personas fueron rescatadas tras naugrafio de embarcacion en el Golfo de Urabá

Urabá, Antioquia

Diez personas, entre ellas un menor de 13 años, fueron rescatadas por la Armada de Colombia luego del hundimiento de una embarcación en aguas del golfo de Urabá.

La emergencia se registró en el sector conocido como Bocas de Atrato, donde los ocupantes de la embarcación cayeron al mar y estuvieron en inminente riesgo de ahogarse.

De acuerdo con la información oficial, la alerta fue emitida por un integrante del Buque de Desembarco Anfibio ARC “Golfo de Urabá”, lo que permitió activar de manera inmediata una operación de búsqueda y rescate.

La lancha identificada como “Berta”, habría comenzado a hundirse por una entrada de agua que no pudo ser controlada. Además, se estableció que la nave no contaba con matrícula ni acreditación expedida por la Capitanía de Puerto.

La tripulación del buque militar logró rescatar a siete hombres y tres mujeres, quienes recibieron atención inicial, hidratación y primeros auxilios a bordo.

Posteriormente, la Estación de Guardacostas de Urabá desplegó una Unidad de Reacción Rápida para verificar que no hubiera más personas en el agua y trasladar a los sobrevivientes hasta un muelle seguro, donde eran esperados por una ambulancia.

Llamado a la prevención

La Armada de Colombia reiteró el llamado a quienes navegan en la zona para que cumplan las medidas básicas de seguridad, como el uso obligatorio del chaleco salvavidas y la verificación de las condiciones legales y técnicas de las embarcaciones antes de zarpar.

Asimismo, recordó que la línea de emergencia marítima 146 está disponible las 24 horas para reportar cualquier situación de riesgo, especialmente durante la temporada de mayor flujo turístico.