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24 jul 2026 Actualizado 14:02

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“Construir más autopistas lo que hace es complicar la situación”: Urbanista colombiano Carlos Moreno

El académico reconocido internacionalmente habló en Caracol Radio sobre su revolucionario concepto de “ciudad de los 15 minutos”.

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El colombiano Carlos Moreno es mundialmente conocido por acuñar e impulsar el concepto de “ciudad de los 15 minutos”, el cual ha inspirado la transformación urbana en capitales como París, hacia un modelo enfocado en la sostenibilidad y el acceso a servicios esenciales para la ciudadanía.

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En 6AM W de Caracol Radio, el reconocido urbanista habló con Julio Sánchez Cristo acerca de las características y el desarrollo en la práctica que tiene su propuesta como una alternativa real para solucionar problemas de movilidad en ciudades como Bogotá.

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