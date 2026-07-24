“Construir más autopistas lo que hace es complicar la situación”: Urbanista colombiano Carlos Moreno
El académico reconocido internacionalmente habló en Caracol Radio sobre su revolucionario concepto de “ciudad de los 15 minutos”.
“Construir más autopistas lo que hace es complicar la situación”: Urbanista colombiano Carlos Moreno
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El colombiano Carlos Moreno es mundialmente conocido por acuñar e impulsar el concepto de “ciudad de los 15 minutos”, el cual ha inspirado la transformación urbana en capitales como París, hacia un modelo enfocado en la sostenibilidad y el acceso a servicios esenciales para la ciudadanía.
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En 6AM W de Caracol Radio, el reconocido urbanista habló con Julio Sánchez Cristo acerca de las características y el desarrollo en la práctica que tiene su propuesta como una alternativa real para solucionar problemas de movilidad en ciudades como Bogotá.
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David Otero
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