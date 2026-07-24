El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Construir más autopistas lo que hace es complicar la situación”: Urbanista colombiano Carlos Moreno

El colombiano Carlos Moreno es mundialmente conocido por acuñar e impulsar el concepto de “ciudad de los 15 minutos”, el cual ha inspirado la transformación urbana en capitales como París, hacia un modelo enfocado en la sostenibilidad y el acceso a servicios esenciales para la ciudadanía.

Le podría interesar: Bogotá está trabajando en la modernización total de la semaforización: secretaria de Movilidad

En 6AM W de Caracol Radio, el reconocido urbanista habló con Julio Sánchez Cristo acerca de las características y el desarrollo en la práctica que tiene su propuesta como una alternativa real para solucionar problemas de movilidad en ciudades como Bogotá.

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 13:37 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio en vivo: