Cartagena y The Ocean Cleanup frenarán la contaminación por plástico en canales

Como resultado de una alianza de cooperación internacional, la Alcaldía Mayor de Cartagena puso en marcha este miércoles el proyecto que desarrollará junto a The Ocean Cleanup, organización internacional dedicada a la interceptación y remoción de residuos plásticos en ríos y océanos, para reducir la llegada de desechos plásticos a los cuerpos de agua de la ciudad y al mar Caribe.

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El inicio de actividades se formalizó durante una reunión realizada en el Salón Vicente Martínez del Palacio de la Aduana, encabezada por la alcaldesa (e), María Patricia Porras Mendoza, con la participación de Ricardo Restrepo, director regional para las Américas de The Ocean Cleanup; otros delegados de la organización internacional y el director del Establecimiento Público Ambiental (EPA), Mauricio Rodríguez.

La llegada de The Ocean Cleanup a Cartagena es posible gracias a las gestiones adelantadas por la Oficina Asesora de Cooperación Internacional, que promovió el acercamiento con la organización y acompañó la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) para impulsar acciones conjuntas dirigidas a limpiar los cuerpos de agua de la ciudad.

“Para Cartagena esta alianza representa una oportunidad de actuar sobre una de las principales fuentes de contaminación de nuestros cuerpos de agua. Queremos avanzar hacia una ciudad con canales más limpios, mejorar las condiciones ambientales de nuestros ecosistemas y generar beneficios directos para las comunidades que conviven con ellos”, manifestó la alcaldesa (e), María Patricia Porras.

Fase piloto

La primera etapa del proyecto contempla la recolección de información técnica en canales priorizados del Distrito de Cartagena, como: Matute - Pedro Romero (Palmeras), Canal Ricaurte–San Antonio, Canal Calicanto Nuevo (sector Carioca), Canal El Tigre, Canal Playa Blanca, Canal Pinzón (Pie de la Popa), Canal Santa Clara, Canal Barcelona, Canal Chiamaría y Canal San Pablo.

Estas primeras acciones permitirán identificar las tecnologías más adecuadas que pueden implementarse, y se harán de manera progresiva, de acuerdo con los resultados obtenidos y las necesidades identificadas.

Ricardo Restrepo, director regional para las Américas de The Ocean Cleanup, explicó que la organización cuenta con diferentes alternativas de intervención desarrolladas a partir de experiencias implementadas en varios países.

“Cada cuerpo de agua tiene características distintas. Lo primero que haremos es levantar información, entender el problema y conocer las condiciones de cada canal. A partir de esos datos definiremos cuál de las soluciones de nuestro portafolio es la más adecuada para cada punto de la ciudad”, señaló Restrepo.

Por su parte, el director del EPA, Mauricio Rodríguez Gómez, destacó que el proyecto permitirá obtener información técnica para orientar futuras acciones de recuperación ambiental en la ciudad.

“Esta alianza aporta herramientas para avanzar en los objetivos ambientales del Distrito y nos permite trabajar sobre una problemática que afecta directamente nuestros canales, caños y cuerpos de agua. Contar con información especializada será clave para definir intervenciones más efectivas en estos ecosistemas”, indicó el funcionario.

Durante las próximas semanas, los equipos técnicos de The Ocean Cleanup y de la Alcaldía comenzarán los recorridos, mediciones y levantamiento de información en el sistema hídrico de la ciudad para construir el diagnóstico que servirá de base para las siguientes fases del proyecto.

Tecnología adaptada a cada entorno

The Ocean Cleanup es una organización sin ánimo de lucro con sede en Rotterdam, Países Bajos, fundada en 2013. Su trabajo se centra en interceptar residuos en los ríos antes de que lleguen al océano y en retirar plásticos acumulados en ecosistemas marinos mediante tecnologías propias desarrolladas durante más de una década de investigación.

Actualmente opera proyectos en diferentes regiones de América Latina, Asia y otras zonas del mundo. A la fecha, la organización reporta la remoción de más de 50 millones de kilogramos de residuos de ecosistemas acuáticos.

La iniciativa que comienza en Cartagena se articula con el programa internacional 30 Cities, mediante el cual The Ocean Cleanup busca intervenir algunas ciudades con aportes de residuos plásticos a los océanos y contribuir a reducir una tercera parte de estas emisiones antes de 2030.