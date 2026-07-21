Tres santandereanos en cargos clave de la Cámara de Representantes, uno de ellos John Abiud Ramírez

Bucaramanga

El exalcalde de Girón, Santander, entre 2016 y 2019, John Abiud Ramírez Barrientos estará otros dos años en la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes; a pesar de los reiterados cuestionamientos hechos por un sector de la prensa, Ramírez logró el apoyo necesario para quedarse en un cargo de mucha importancia en la corporación.

Ramírez Barrientos ha estado en esa posición durante los últimos 6 años; aunque ha estado todo este tiempo en Bogotá, ha ejercido una gran influencia en la política local al punto que los últimos alcaldes de Girón han hecho parte de su círculo cercano; solo para mencionar un caso, el actual mandatario de esa población es un hermano suyo, Campo Elías Ramírez.

Jhon Abiud Ramírez Barrientos fue escogido como director administrativo con 181 votos para un cuarto periodo en el cargo.

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Otro santandereano estará en cargos de importancia en la Cámara de Representantes; Miguel Ángel Sánchez Vásquez fue designado secretario general de la corporación. Durante varios años actuó como secretario general del partido Liberal.

Sánchez es un abogado que estuvo aspirando a ser alcalde de Bucaramanga en el proceso electoral que finalmente terminó con la escogencia de Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Miguel Ángel Sánchez Vásquez fue elegido como secretario general con 179 votos.

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También, James Steve Canizales Serrano, fue elegido como Subsecretario con un total votos: 180.