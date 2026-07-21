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21 jul 2026 Actualizado 05:37

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Política

Así quedó conformada la mesa directiva del Senado

Luego de la elección de Honorio Henríquez, del Centro Democrático, como presidente del Senado, se conformó el resto de la mesa directiva para la primera legislatura

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Luego de una larga jornada en el congreso, quedó confirmada la conformación de la mesa directiva del Senado de la República para la primera legislatura, bajo el gobierno de Abelardo De La Espriella.

Así quedó conformada la mesa directiva:

  • Presidente: Honorio Henríquez (Centro Democrático)
  • Primer vicepresidente: Manuel Virgüez (partido cristiano MIRA)
  • Segundo vicepresidente: Alejandro Ocampo (Pacto Histórico)
  • Secretario general: Diego González, que repite en el cargo.
Christian Coronado

Christian Coronado

Comunicador Social y Periodista de la Universidad de la Sabana. Actualmente editor de la noche del Servicio...

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