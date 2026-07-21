Así quedó conformada la mesa directiva del Senado
Luego de la elección de Honorio Henríquez, del Centro Democrático, como presidente del Senado, se conformó el resto de la mesa directiva para la primera legislatura
Luego de una larga jornada en el congreso, quedó confirmada la conformación de la mesa directiva del Senado de la República para la primera legislatura, bajo el gobierno de Abelardo De La Espriella.
Así quedó conformada la mesa directiva:
- Presidente: Honorio Henríquez (Centro Democrático)
- Primer vicepresidente: Manuel Virgüez (partido cristiano MIRA)
- Segundo vicepresidente: Alejandro Ocampo (Pacto Histórico)
- Secretario general: Diego González, que repite en el cargo.
Christian Coronado
Comunicador Social y Periodista de la Universidad de la Sabana. Actualmente editor de la noche del Servicio...