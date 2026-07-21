Instalación del Congreso 2026: Congresistas señalan retos y expectativas de la nueva legislatura: Congreso de la República: Colprensa / Cristian Bayona

Este lunes 20 de julio, coincidiendo con la conmemoración de 216 años del Grito de Independencia, Colombia vivió la instalación formal del nuevo Congreso de la República para el periodo constitucional 2026-2030.

En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, 103 senadores y 183 representantes a la Cámara, elegidos en los comicios del 8 de marzo, tomaron posesión de sus curules en una jornada marcada por la tensión política entre las bancadas y la disputa por la presidencia del Senado entre Alfredo Deluque, del Partido de la U, y Honorio Henríquez, del Centro Democrático.

La sesión, presidida por el saliente presidente del Congreso, Lidio García, contó además con la última intervención de Gustavo Petro ante el pleno legislativo antes de entregar el poder el próximo 7 de agosto.

Declaraciones acerca de la nueva legislatura 2026-2030

Caracol Radio conversó con varios congresistas y dirigentes políticos sobre los retos que enfrentará la nueva legislatura, tras la posesión de senadores y representantes este 20 de julio de 2026. Esto respondieron:

Alejandro Toro:

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro, señaló que en la Cámara de Representantes los acuerdos para la mesa directiva avanzan con más calma que en el Senado, con cerca del 90% al 95% de los consensos ya definidos en torno al nombre de Nicolás Barguil.

Sobre la ruptura entre el Centro Democrático y el gobierno electo, Toro explicó que se trata de una división entre “dos aliados naturales” que compitieron juntos en campaña, y afirmó que el Pacto Histórico respaldará a quien ofrezca mayores garantías a los colombianos.

El congresista también fue enfático en que su bancada no asistirá a una eventual posesión presidencial en una guarnición militar, al considerarla un mensaje que pone “la democracia al servicio de las armas”.

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Gabriel Vallejo:

El presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, calificó la instalación del nuevo Congreso como “la fiesta de la democracia” y defendió la candidatura de Honorio Henríquez a la presidencia del Senado como un “ejercicio legítimo” de un partido que, según dijo, ha hecho oposición al Gobierno “desde el día cero”.

Vallejo confirmó que Nicolás Barguil, del Partido Conservador, presidirá la Cámara de Representantes durante la nueva legislatura. Sobre la pugna en el Senado, aseguró que la votación se definirá “voto a voto” bajo las reglas de la Ley Quinta de 1992, y sostuvo que su aspiración es que quien presida la corporación sea “un demócrata” que no persiga a ningún adversario político.

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Alejandro Bermeo:

El senador electo Alejandro Bermeo, de Salvación Nacional y afín al gobierno de Abelardo de la Espriella, cuestionó el mensaje de las “47 abejas” del Centro Democrático, al considerar que reproduce simbología del petrismo y evidencia una convergencia entre uribismo y petrismo en contra de la agenda del presidente electo.

Bermeo sostuvo que el Centro Democrático atraviesa el “ocaso” de su liderazgo frente al crecimiento del movimiento de De la Espriella, y advirtió que, sin el respaldo de esa colectividad, será más difícil tramitar los proyectos del nuevo gobierno. Pese a reconocer que habrá polarización y choques en el nuevo Congreso, confió en que la renovación de los congresistas beneficiará al país, y adelantó que su bancada radicará una proposición para que la posesión presidencial se realice fuera del recinto del Congreso.

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Héctor Olimpo Espinosa:

Por su parte, el senador por el Partido Liberal, Héctor Olimpo Espinosa, calificó como “una tontería” y una “falta de madurez política” la posibilidad de romper la plenaria por la puja en el Senado, e insistió en que la corporación es autónoma para elegir a su presidente.

Adicionalmente, Olimpo confirmó que votará por Alfredo Deluque y planteó como banderas de su gestión quitarle poder al Gobierno central para empoderar a los territorios y generar más oportunidades para los jóvenes, en un país donde, según dijo, la mitad de ellos piensa en irse de Colombia. El senador cerró con un llamado a sus colegas a “pelear menos y trabajar más”, al recordar que los colombianos los eligieron “para que les resolvamos sus problemas, no para que les extendamos su agonía”.

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