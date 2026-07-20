“Nada perdido” lo más reciente de Katamarán junto a Teniente, una canción a las nuevas oportunidades

La banda bumanguesa Katamarán y Teniente, una agrupación guatemalteca, unen sus estilos musicales en una propuesta que mezcla el pop con el vallenato contemporáneo, creando una canción que celebra las segundas oportunidades.

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Nada perdido:

“Nada Perdido” es el nuevo sencillo que reúne a estas dos agrupaciones que han construido una identidad propia dentro de la escena musical en cada uno de sus países y que ahora presentan una colaboración cargada de emoción, melodía y sonidos que invitan tanto a cantar como a dedicar.

Con una combinación natural entre el pop y los matices del vallenato moderno, “Nada Perdido” se produjo entre Colombia y Guatemala y narra la historia de “quienes no se rinden y con el coqueteo intentan conseguir algo que ni el dinero puede encontrar”, así lo describen Sami Suárez, Carlos Peña y Juanfer Herrera integrantes de Teniente y compositores de la canción.

En entrevista con Caracol Radio, Katamarán comentó sobre esta canción qué: “Normalmente nosotros hacemos música burlándonos del amor, pero esta canción es diferente y disfrutamos mucho haciéndola”.

Más que una colaboración, “Nada Perdido” representa el compromiso de Katamarán con el crecimiento de las nuevas generaciones de artistas latinoamericanos. Con una trayectoria que ha abierto camino dentro de la escena musical colombiana, la agrupación apuesta por tender puentes entre nuevos talentos y consolidar una industria cada vez más conectada. Al unir fuerzas con Teniente, los bumangueses reafirman su visión de que la música trasciende géneros, países y fronteras, demostrando que cuando el talento, la autenticidad y las buenas canciones se encuentran, nacen proyectos capaces de conectar con públicos de forma universal.

Sobre Katamarán

Katamarán es una banda oriunda de Bucaramanga, con 18 años de carrera artística y una trayectoria a nivel nacional e internacional, con canciones número 1 a nivel nacional como “No pasa nada”, “No”, “La foto de la verdad”, “Isla para Dos”, “Llueve tú Amor”, “Imparable” y “Ella no es como tú”, “Parchaito” que ha llevado su música como parte de la banda sonora de muchas generaciones en el país.

Sobre Teniente:

Por su parte, Teniente se ha convertido en una de las agrupaciones referentes del pop guatemalteco contemporáneo. Con una trayectoria marcada por la experiencia de sus integrantes dentro de la industria musical, canciones que hablan de amor, crecimiento y experiencias cotidianas, la banda ha logrado conquistar al público centroamericano gracias a su energía en el escenario, la calidad de sus composiciones y una propuesta sonora que continúa expandiéndose dentro y fuera de Guatemala.

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Tropipop Festival:

Como lo comentó Teniente en entrevista con Caracol Radio, las dos agrupaciones no han cantado este tema juntos en escenario, pero será en Colombia la primera vez que lo hagan.

Esta unión musical se podrá ver el próximo 24 de julio de 2026 en el Movistar Arena, en el marco del Tropipop Festival donde los asistentes podrán disfrutar de la canción interpretada en vivo por primera vez.

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