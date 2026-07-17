Shakira encabezará el primer show de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de la FIFA

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - JULY 10: Shakira attends a FIFA Media briefing ahead of the World Cup Final match between Netherlands and Spain on July 10, 2010 at Soccer City in Johannesburg, South Africa. (Photo by Jamie Squire - FIFA/FIFA via Getty Images) / Jamie Squire - FIFA

Shakira volverá a hacer historia en uno de los escenarios más importantes del deporte mundial.

La artista colombiana fue confirmada como la figura principal del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial de la FIFA, un evento que se realizará el próximo 19 de julio y que marcará un antes y un después en la relación entre el fútbol y la música.

La confirmación llegó a través de las redes sociales de Coldplay, donde se publicó el video oficial que anuncia el histórico espectáculo.

En las imágenes se revela un cartel integrado por algunas de las figuras más importantes de la música internacional, con Shakira encabezando la lista de artistas invitados.

Junto a la cantante barranquillera también participarán Justin Bieber, Madonna, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel y el reconocido coro PS22, conformando un elenco de talla mundial para un evento sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo.

El espectáculo será producido por Global Citizen, organización internacional que ha impulsado grandes conciertos y eventos benéficos alrededor del mundo.

La propuesta busca convertir el descanso de la final del Mundial en una experiencia musical de alcance global, similar a los tradicionales shows de medio tiempo de otros grandes eventos deportivos.

A lo largo de su carrera, la artista ha protagonizado algunos de los momentos más recordados de los Mundiales de la FIFA gracias a canciones como “Waka Waka (This Time for Africa)”, himno oficial de Sudáfrica 2010, y “La La La (Brazil 2014)”, temas que la consolidaron como una de las voces más representativas de las grandes citas deportivas.

Este nuevo anuncio llega en un momento destacado para la cantante, quien continúa cosechando éxitos internacionales y sumando nuevos hitos a su trayectoria.

Con este espectáculo, Shakira volverá a representar a Colombia frente a millones de espectadores en uno de los eventos televisivos más vistos del planeta.

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también quedará en la historia por albergar el primer show de medio tiempo de la competición, un formato que promete abrir una nueva etapa para el torneo y que tendrá a Shakira como una de sus grandes protagonistas.