Muere a los 83 años el ilusionista español Juan Tamariz

Este martes, murió a los 83 años el ilusionista español Juan Tamariz, más recordado por sus presentaciones en diferentes programas de la televisión colombiana, como ‘El Festival Internacional del Humor’.

La noticia fue compartida por su hija Ana Tamariz, a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre #JuanTamariz , una persona increíble, muy querida y admirada por todos”, escribió.

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“Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló”, continuó.

”Su recuerdo y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros”, finalizó.

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Se considera que Tamariz fue pionero de la magia de cartas de cerca.

El mago y mentalista estadounidense David Blaine, se refirió a él como “el mago de cartas más grande e influyente de la actualidad”.

Tamariz fue una celebridad de la televisión y el teatro en España y Sudamérica.