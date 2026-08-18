Madonna lidera las nominaciones a los premios MTV Video Music Awards 2026

La cantautora, productora discográfica y actriz estadounidense Madonna lidera las nominaciones a los MTV Video Music Awards 2026 en 11 categorías.

¿En qué categorías está nominada Madonna?

Su pieza visual de 14 minutos, ‘Confessions II – The Film’, está nominada a Video del Año y Mejor Baile. También está nominada a Artista del Año.

¿Qué otras estrellas están nominadas?

Le siguen otras figuras del pop como Taylor Swift, con nueve nominaciones, y Ariana Grande y Sabrina Carpenter, con siete cada una.

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Otros artistas con múltiples nominaciones son Bruno Mars, la cantautora sueca Zara Larsson y la británica PinkPantheress, con cinco nominaciones cada uno.

La tailandesa Lisa de Blackpink tiene cuatro, y la canadiense Tate McRae y la colombiana Shakira están empatadas con tres cada una.

Si la “Reina del Pop” gana en sus 11 categorías, igualará a Beyoncé y Taylor Swift como la artista más premiada en la historia de los premios, con un total de 30 victorias.

Cronología de Madonna en los MTV Video Music Awards

En 1984, durante su debut en estos premios, Madonna interpretó su éxito “Like a Virgin”, con un vestido de novia.

En el 86 se convirtió en la primera artista femenina en recibir el Premio MTV Video Vanguard Award, por ser pionera del videoclip musical.

Para 1990, volvió a presentarse en esta gala con “Vogue” y una interpretación inspirada en María Antonieta.

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Y en 2003 compartió un beso con Britney Spears y Christina Aguilera durante la interpretación de las canciones “Like a Virgin”, “Hollywood” y “Work It” junto a Missy Elliott.

¿Dónde se llevarán a cabo?

Los MTV Video Music Awards se celebrarán este año en el Peacock Theater de Los Ángeles, la primera vez en nueve años que el evento tiene lugar en la costa oeste.

La última vez que la gala se retransmitió desde Los Ángeles fue en 2017, cuando Katy Perry la presentó desde el antiguo Kia Forum.