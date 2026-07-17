Piso 21, Sergio Vargas y más artistas se suman a la Fiesta del Mar 2026 en Santa Marta

La Fiesta del Mar 2026 sigue ampliando su programación musical.

Los organizadores confirmaron la participación de Piso 21, Sergio Vargas, Peter Manjarrés y Mr. Black, quienes harán parte del tradicional Concierto de Balleneras, programado para el sábado 25 de julio en la Bahía de Santa Marta.

Con este anuncio, la celebración por los 501 años de Santa Marta, que se realizará del 23 al 29 de julio, fortalece una agenda que reunirá artistas de diferentes géneros musicales y ofrecerá actividades culturales, gastronómicas, folclóricas y deportivas para propios y visitantes.

Los nuevos invitados se suman a la participación previamente anunciada de Beéle, quien será el artista principal de la tradicional Gran Serenata a Santa Marta, el próximo 28 de julio.

Esa misma noche también subirán al escenario Gusi y Churo Díaz, completando una de las jornadas más esperadas de la programación.

La música vallenata también tendrá un espacio especial durante la fiesta.

El 27 de julio se realizará el Concierto de Compositores Vallenatos, que reunirá a reconocidos autores como Iván Ovalle, Rafa Manjarrez, Fabián Corrales, Wilfran Castillo y Roberto Calderón, en un homenaje al legado de este género musical.

La agenda artística comenzará el 23 de julio con un concierto góspel encabezado por Evan Craft y Montesanto.

Al día siguiente, el público podrá disfrutar del Concierto Acordeones y Mar, que contará con la participación de Elder Dayán Díaz, Checo Acosta y otros invitados.

El 26 de julio, el Concierto Verbena reunirá a artistas como Lalo Ebratt, L’Omy, Mane Ariza, Estereobeat, Yera, Blindaje 10, Theo y Reynell, ampliando la diversidad musical de esta edición.

Además de los conciertos, la programación incluirá el Festival Gastronómico Cocinar Santa Marta 501 Años, el Desfile de Balleneras, el Desfile Folclórico, la Revista Náutica.

Diferentes actividades culturales, coronaciones de las Capitanas del Mar y la exposición Ciudad Perdida, que conmemora los 50 años del descubrimiento de este importante sitio arqueológico.

Con una agenda que reúne artistas nacionales e internacionales, gastronomía, cultura y tradición, la Fiesta del Mar 2026 busca consolidarse como uno de los eventos más importantes del Caribe colombiano y una de las grandes celebraciones del aniversario de Santa Marta.