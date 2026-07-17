Morat presenta “El Traje Que Traje”, el código de vestuario oficial de su nueva gira mundial

Morat volvió a sorprender a sus seguidores con una propuesta que busca convertir al público en protagonista de sus conciertos.

La banda colombiana presentó oficialmente “El Traje Que Traje”, el dress code que acompañará todas las fechas del “Ya Es Mañana World Tour”.

Esta es una iniciativa que invita a los asistentes a reinterpretar el traje como un símbolo de crecimiento sin dejar de ser ellos mismos.

La idea nace como una extensión del concepto de Ya Es Mañana, el más reciente proyecto discográfico de la agrupación, que reflexiona sobre el paso del tiempo, la nostalgia, la adultez y las expectativas que acompañan esa etapa de la vida.

Sin embargo, Morat aclara que no se trata de imponer una forma de vestir. La propuesta busca que cada persona construya su propia versión del concepto, ya sea con un traje completo o con prendas como una corbata, un chaleco, una camisa o un pantalón.

También habrá espacio para ropa vintage, prendas heredadas o accesorios personalizados, demostrando que no existen reglas ni combinaciones obligatorias.

El nombre “El Traje Que Traje” resume precisamente esa filosofía: “más importante que la ropa es la historia de quien decide llevarla“.

La iniciativa surge tras el éxito del recordado dress code en pijama durante la gira “Los Estadios: Antes de Que Amanezca Tour” en 2024, cuando miles de asistentes acudieron vestidos con pijamas y convirtieron esa idea en uno de los momentos más representativos del recorrido de la banda.

Para esta nueva gira, el objetivo vuelve a ser el mismo: que el público haga parte del espectáculo y transforme cada concierto en una experiencia colectiva donde la creatividad y la identidad de los asistentes también ocupen un lugar sobre el escenario.

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La conversación continuará en redes sociales a través del hashtag #ElTrajeQueTraje, donde los seguidores podrán compartir sus interpretaciones del concepto y construir el universo visual de esta nueva etapa.

El nuevo dress code acompañará todas las fechas del “Ya Es Mañana World Tour”, que recorrerá Colombia, Chile, Argentina, España, México, Estados Unidos y Canadá.

En Colombia, la gira comenzará con seis conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, programados entre el 14 y el 23 de agosto.

Con esta propuesta, Morat reafirma que sus conciertos buscan ir más allá de la música, convirtiéndose en experiencias donde el público también hace parte de la historia que se vive sobre el escenario.0