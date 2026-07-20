Rosalía, Fonseca y Rawayana figuran entre los favoritos al Álbum del Año en los Latin Grammy 2026

La carrera hacia los Latin Grammy 2026 comienza a tomar forma. Aunque la Academia Latina de la Grabación aún no ha revelado la lista oficial de nominados, ya empiezan a surgir análisis sobre los artistas que podrían competir por el galardón a Álbum del Año.

Uno de esos análisis fue publicado por la revista especializada Billboard.

En este analisis identifican varios proyectos discográficos con altas posibilidades de figurar entre los nominados gracias a su impacto comercial, la recepción de la crítica y su propuesta artística.

Entre los principales favoritos aparece Rosalía con LUX, un álbum que ha llamado la atención por su ambiciosa producción, grabada junto a la Orquesta Sinfónica de Londres e interpretada en trece idiomas.

La publicación destaca que el proyecto representa una nueva etapa creativa para la artista española y podría convertirla nuevamente en protagonista de la ceremonia.

Otro de los nombres que sobresale es el del colombiano Fonseca, quien con Antes Que El Tiempo Se Vaya consolidó una propuesta que mezcla el pop con ritmos tropicales y sonidos tradicionales colombianos.

El mexicano Carín León también figura entre los posibles aspirantes con MUDA, un trabajo que amplía los límites del regional mexicano al incorporar influencias de géneros como soul, ska y salsa, sin perder la esencia que ha caracterizado al cantante.

Más información Silvestre Dangond agotó el Movistar Arena en Madrid y reafirmó el éxito del vallenato en Europa

La lista de favoritos también incluye al dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, cuyo álbum Free Spirits ha sido reconocido por su propuesta innovadora y la fusión de diferentes estilos musicales, consolidándolos como una de las apuestas más llamativas del año.

Por su parte, la banda venezolana Rawayana aparece con ¿Dónde Es El After?, una producción de 23 canciones que combina reggae, funk, pop y sonidos caribeños, consolidando el crecimiento internacional del grupo.

Aunque estos nombres parten como fuertes aspirantes, las nominaciones oficiales todavía no han sido anunciadas, por lo que la lista definitiva podría incluir nuevas producciones lanzadas durante el periodo de elegibilidad.

La expectativa ahora se centra en el anuncio de la Academia Latina de la Grabación, que en las próximas semanas revelará los artistas que competirán por los premios más importantes de la música latina en la edición 2026.