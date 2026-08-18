‘Spider-Man: un nuevo día’ supera los 2 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial
Además, se convierte en el octavo estreno mundial más grande de la historia.
La película ‘Spider-Man: un nuevo día’ ha superado los 2.000 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, tras solo tres fines de semana de estreno.
La película protagonizada por Tom Holland como el superhéroe arácnido de Marvel ha recaudado 785 millones de dólares en Norteamérica y 1.230 millones en el resto del mundo, para un total de 2.022 millones de dólares.
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La nueva película de Spider-Man es una de las ocho películas en la historia en alcanzar los 2 mil millones de dólares, uniéndose a ‘Avatar’ de 2009 (2.9 mil millones de dólares), ‘Avengers: Endgame’ de 2019 (2.7 mil millones de dólares), ‘Avatar: The Way of Water’ de 2022 (2.3 mil millones de dólares), ‘Titanic’ de 1994 (2.2 mil millones de dólares), ‘Star Wars: The Force Awakens’ de 2015 (2.07 mil millones de dólares) y ‘Avengers: Infinity War’ de 2018 (2.03 mil millones de dólares).
Cabe destacar que ‘un nuevo día’ es la segunda película que más rápido ha alcanzado ese umbral, después de ‘Endgame’, que lo logró en tan solo 11 días.
La película recaudó una cifra récord de 360 millones de dólares en Norteamérica y 932 millones de dólares a nivel mundial durante su primer fin de semana, y luego 1.000 millones de dólares después de sólo seis días de estreno.
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No hay duda de que ‘un nuevo día’ es el octavo estreno mundial más grande de la historia.
Es la película número 38 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y la cuarta película de la serie de películas de Spider-Man del MCU después de ‘Spider-Man: sin camino a casa’ de 2021.