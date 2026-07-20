Alcaldía de Girón abre investigación por caso de estudiantes que se quedarán sin presentar el ICFES

Luego de la denuncia realizada por padres de familia sobre los 38 estudiantes de grado 11 de la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza, de la vereda Acapulco, que quedaron por fuera de las Pruebas Saber 11, la Secretaría de Educación de Girón entregó su versión de los hechos y explicó las razones por las que los jóvenes no podrán presentar el examen de Estado.

De acuerdo con la Administración Municipal, la situación fue conocida el pasado 17 de julio, momento en el que se iniciaron gestiones para establecer lo ocurrido y buscar alternativas que permitieran solucionar el problema. Sin embargo, debido a la cercanía de la fecha de aplicación de las pruebas, el ICFES mantuvo el cierre del proceso de inscripción y no fue posible revertir la situación.

Según la información entregada por la Secretaría de Educación, el inconveniente se presentó porque la institución educativa realizó la preinscripción de los estudiantes, pero no efectuó oportunamente el pago correspondiente, trámite que debía cumplirse dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional.

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La Alcaldía recordó que desde enero había emitido una circular dirigida a las instituciones educativas del municipio con el cronograma y el procedimiento para la inscripción a las Pruebas Saber 11 2026.

La secretaria de Educación, Adela Silva, afirmó que desde que la dependencia conoció el caso adelantó todas las gestiones que estaban a su alcance, pero la respuesta recibida fue negativa. La funcionaria lamentó las afectaciones para los estudiantes y sus familias, al considerar la importancia que tiene este examen para el acceso a la educación superior.

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La administración municipal aclaró que la organización, inscripción y reglamentación de las Pruebas Saber 11 son competencia del Gobierno Nacional. Anunció que iniciará las actuaciones administrativas correspondientes para revisar lo sucedido y establecer las responsabilidades a que haya lugar, al tiempo que continuará acompañando a los estudiantes afectados y sus familias.