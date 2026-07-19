Así será el desfile militar del 20 de julio en Santander: horarios, recorridos y novedades

Con desfiles militares, actos protocolarios y una demostración de capacidades operacionales, el Ejército Nacional conmemorará este 20 de julio los 216 años del Grito de Independencia de Colombia en Bucaramanga y otros siete municipios de Santander.

La Quinta Brigada informó que los soldados adelantan los últimos ensayos para los desfiles que también se realizarán en Barrancabermeja, Cimitarra, San Gil, Barichara, Lebrija y Puerto Wilches, además de municipios del sur del Cesar y Yondó, Antioquia.

Programación desfile militar 20 de julio en Bucaramanga

En Bucaramanga, la programación iniciará a las 7:30 de la mañana con los actos protocolarios e imposición de condecoraciones en la tarima principal del Parque Turbay. Posteriormente, a las 9:30 a.m., comenzará el tradicional Desfile Militar y Policial por la carrera 27, desde la Puerta del Sol hasta el sector del Mesón de los Búcaros, en la avenida Quebradaseca.

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El mayor atractivo de la jornada será la presencia de la Caballería Montada del Ejército Nacional, que participará por primera vez en el desfile de Bucaramanga. Los caballos fueron trasladados desde Bogotá y harán parte de la demostración institucional con la que el Ejército busca exaltar una de sus capacidades históricas, “basada en la movilidad, la disciplina y la tradición militar”.

Foto: Comunicaciones Ejército Nacional / Santander Ampliar Foto: Comunicaciones Ejército Nacional / Santander Cerrar

En el resto del departamento, la programación será la siguiente:

Lebrija: 7:00 a.m., recorrido por la carrera 9 desde la calle 12 hasta el parque principal.

7:00 a.m., recorrido por la carrera 9 desde la calle 12 hasta el parque principal. San Gil: 8:30 a.m., desfile en el parque principal.

8:30 a.m., desfile en el parque principal. Barrancabermeja: 9:00 a.m., desde la comuna 7 hasta la cancha Polipolvo.

9:00 a.m., desde la comuna 7 hasta la cancha Polipolvo. Cimitarra: 9:00 a.m., desde el estadio municipal hasta el Centro de Integración Ciudadana.

9:00 a.m., desde el estadio municipal hasta el Centro de Integración Ciudadana. Puerto Wilches: 9:00 a.m., parada militar en el parque principal.

9:00 a.m., parada militar en el parque principal. Barichara: 3:00 p.m., desfile con inicio en la Alcaldía Municipal.

Según la Quinta Brigada, “estas actividades buscan acercar a la ciudadanía al trabajo que realizan diariamente los soldados en la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional”, además de mostrar el entrenamiento y alistamiento permanente de las unidades militares.

El Ejército Nacional invitó a las familias santandereanas a acompañar los actos conmemorativos y participar de esta fecha patria.