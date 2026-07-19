Gustavo Petro revela su retrato que quedará en galería de presidencia: “Hasta que alguien lo quite”

Este domingo, el presidente Gustavo Petro publicó el retrato oficial que será ubicado en el hall de expresidentes de Colombia en la Casa de Nariño. Esta pintura, que estuvo a cargo del artista Luis Jaime Rojas Rodríguez, estuvo envuelta en una gran polémica hace unas semanas, cuando se conoció que para ese cuadro, el Gobierno se gastó $75 millones.

A pesar de las reacciones políticas que generó en su momento, este domingo el presidente Petro celebró la imagen del retrato. Aprovechó además para lanzar una pulla para sus retractores y especialmente para el nuevo Gobierno: “Este cuadro quedará en el corredor de los presidentes de Colombia hasta que alguien lo quite”.

Después de la pulla, celebró que su retrato quedará al lado del presidente Juan José Nieto Gil, quien fue el primer y único presidente negro del país, y del presidente de origen indígena, el general José María Melo.

Además, aprovechó la ocasión para hacer un llamado a sus seguidores para celebrar mañana el 20 de julio, atendiendo la convocatoria que están haciendo desde el Gobierno para llenar las principales plazas públicas para escuchar el que sería el último discurso del presidente Petro.

¿Cómo quedó el cuadro del presidente Petro?

El director de 6AMW, Julio Sánchez Cristo, se refirió a este retrato que fue publicado por el mismo presidente de la República. Se trata de un retrato de cuerpo entero en el que aparece el presidente Petro con su guayabera tradicional. Como lo detalla Julio Sánchez, están incluidas las populares mariposas amarillas, “una casa campesina y el mensaje de la lucha guerra a muerte en su mano”.

“Este será el recuerdo de él para la historia, por la defensa de una reforma agraria y por ese colombiano que vive en el campo”, terminó de señalar Sánchez.

Los cuestionamientos del retrato del presidente Petro

En mayo de este año, se conoció que el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) adjudicó 2 contratos para la elaboración de los retratos oficiales del presidente Petro y de la vicepresidenta, Francia Márquez. De acuerdo con la información publicada en la plataforma de contratación estatal, el contrato para el retrato del presidente fue publicado el 2 de julio y tenía un valor de 75 millones de pesos.

En el caso del cuadro de la vicepresidenta, los contratos señalan que el precio de esa obra sería de $45,5 millones. En este caso, la artista encargada fue Ada Ruth Margarita Ariza Aguilar y su cuadro sería ubicado respectivamente en el hall de exvicepresidentes de la Vicepresidencia de la República.

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