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10 jul 2026 Actualizado 22:13

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Justicia

Álvaro Uribe agradeció al Gobierno por traslado de su hermano, Santiago Uribe, a guarnición militar

Álvaro Uribe y Santiago Uribe. Fotos: Colprensa

Álvaro Uribe y Santiago Uribe. Fotos: Colprensa

Álvaro Uribe y Santiago Uribe. Fotos: Colprensa

Karen Bohórquez

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El expresidente Álvaro Uribe agradeció al Gobierno de Gustavo Petro por autorizar el traslado de su hermano, Santiago Uribe, a una Guarnición militar.

“Agradezco al Gobierno Nacional, en nombre de mi familia, que no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar”, indicó Uribe.

También aseguró que el general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, le informó que el presidente Gustavo Petro aceptó las razones invocadas: “Muchas gracias. Los abogados seguirán en la búsqueda de pruebas sobrevinientes para que se corrija la enorme injusticia de su condena”, dijo el exmandatario.

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