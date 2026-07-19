Pacto Histórico oficializa su oposición al Gobierno de Abelardo: “Defenderemos el legado de Petro”

Sigue configurándose la organización del Congreso a un día del inicio del nuevo periodo legislativo 2026 - 2030. En los últimos movimientos, se conoció este domingo la oficialización de la oposición del Pacto Histórico al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

A través de un comunicado, la dirección del Partido y la bancada confirmaron que ejercerán una oposición “democrática, firme, responsable y alternativa”. Aseguran que buscarán hacer un riguroso control al gobierno entrante, así como presentar propuestas y contribuir a la construcción de un proyecto político que le apueste a las transformaciones sociales.

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Asimismo, señalaron que uno de sus objetivos será defender el legado del presidente Gustavo Petro, “sus derechos y garantías políticas, así como las reformas sociales impulsadas durante su gobierno”.

¿Cuáles serán las prioridades del Pacto Histórico en el nuevo periodo legislativo?

De acuerdo con el partido, entre las principales prioridades del partido están las nuevas Mesas Directivas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. Estas tendrán el objetivo de garantizar los derechos de la oposición, el pluralismo y el libre ejercicio de la liberación pública. Advirtieron que no tolerarán ninguna forma de persecución política o exclusión por sus posiciones.

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Por parte de la representante a la Cámara, Maria Fernanda Carrascal, reiteran su gran compromiso por hacer respetar las políticas sociales adelantadas por el gobierno saliente de Gustavo Petro, así como los derechos y posturas de quien podría llegar a ser el nuevo presidente del Pacto Histórico.

¿Petro será el nuevo presidente del Pacto Histórico?

En la tarde del sábado, el senador Iván Cepeda se presentó en Parque Metropolitano Skate Park, de Tunja. Desde este lugar, confirmó la propuesta que le tienen al presidente Gustavo Petro de convertirse en el presidente del partido político al terminar su mandato.

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Durante su discurso, Cepeda agradeció el trabajo del presidente Petro y sus proyectos sociales. “Al concluir el mandato presidencial, despedimos a un jefe de Estado, pero no al máximo líder del progresismo en Colombia, quien tendrá, para fortuna de nuestra sociedad, muchos años más al servicio de nuestro pueblo”, aseguró el senador en su discurso.

Al finalizar, propuso que el presidente Petro se tomara la presidencia del partido. “Por todas las razones expuestas aquí, hoy desde aquí propongo que el presidente Gustavo Petro asuma la presidencia del Pacto Histórico como nuevo Partido político”.