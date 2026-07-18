Santander refuerza operativos de seguridad este puente festivo del 20 de julio

La Policía de Santander anunció un amplio dispositivo de seguridad para el puente festivo del Día de la Independencia, con el despliegue de más de 1.300 uniformados que estarán encargados de garantizar la seguridad, la movilidad y la convivencia en los principales corredores viales y municipios del departamento, donde se espera una alta afluencia de viajeros y turistas.

El operativo contempla la cobertura de 33 eventos públicos, además de las ferias y fiestas que se realizarán en San Vicente de Chucurí y Ocamonte, así como el acompañamiento a los desfiles patrios programados para el 20 de julio en los municipios de San Gil, Oiba y Barichara. La institución hizo un llamado a la ciudadanía para disfrutar de estas actividades con civismo y acatar las indicaciones de las autoridades.

En materia de movilidad, la Seccional de Tránsito y Transporte dispondrá de más de 100 uniformados distribuidos en 11 áreas de prevención y control sobre los cinco principales corredores viales del departamento. Realizarán controles de documentación, pruebas de embriaguez, verificación del cumplimiento de los límites de velocidad y patrullajes para atender oportunamente cualquier incidente durante los planes éxodo y retorno.

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La estrategia también incluye el fortalecimiento de las labores de prevención y control con unidades especializadas de inteligencia, investigación criminal, turismo, infancia y adolescencia, Patrulla Púrpura y Policía Comunitaria, que estarán desplegadas para prevenir hechos delictivos y garantizar la tranquilidad de los asistentes a los diferentes eventos.

Tenga en cuenta la restricción para vehículos en las vías de Santander

La Policía recordó que durante el puente festivo habrá restricción para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas. La medida regirá el sábado entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, y el lunes festivo entre las 9:00 de la mañana y las 11:00 de la noche, en las vías Bucaramanga–Pamplona, Puente Nacional–San Gil–Bucaramanga y Bucaramanga–San Alberto.

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El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, invitó a los viajeros a respetar las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad, evitar publicar información sobre sus desplazamientos en redes sociales y no caer en posibles engaños telefónicos.

Reiteró el llamado a denunciar cualquier situación sospechosa a través de las líneas 123, #767 de la Dirección de Tránsito y Transporte, 165 del Gaula, 141 del ICBF y la línea contra el crimen 314 358 7212.