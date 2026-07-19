Plantilla completa de jugadores de España en el Mundial 2026: Posible alineación para la FINAL

Posible alineación de España para la final del Mundial 2026 | Getty Images

La selección de España, actual campeona de la Eurocopa, no fue inferior a su rol de favorita y logró un boleto a la final del Mundial 2026. La Roja buscará conquistar su segunda Copa del Mundo de la mano de su joya, Lamine Yamal.

Este domingo, 19 de julio, España y Argentina chocarán en la gran final del Mundial 2026. El balón rodará a partir de las 2:00 P.M. (hora de Colombia) y se llevará a cabo en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

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España quiere alzar su segunda copa del Mundo, luego de 16 años, tras conquistarla en Sudáfrica 2010. La Roja le apuesta a su fortaleza defensiva, la cual solo ha permitido que haya encajado un gol en siete partidos.

El técnico Luis de la Fuente armó un equipo competitivo y fuerte en todas sus líneas, creando una unión de grupo y el deseo de victoria.

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Producto de su elección de jugadores para la convocatoria, los europeos acumulan una racha de 37 partidos oficiales sin perder y tienen la defensa menos vencida del torneo.

Plantilla de la Selección de España en el Mundial 2026

Para el Mundial 2026, el técnico Luis de la Fuente convocó a 26 jugadores: tres arqueros, ocho defensas, siete centrocampistas y ocho delanteros.

Arqueros

Unai Simón - Athletic Club.

- Athletic Club. David Raya - Arsenal FC.

- Arsenal FC. Joan García - FC Barcelona.

Defensas

Pedro Porro - Tottenham Hotspur FC.

- Tottenham Hotspur FC. Marcos Llorente - Club Atlético de Madrid.

- Club Atlético de Madrid. Aymeric Laporte - Athletic Club.

- Athletic Club. Pau Cubarsí - FC Barcelona.

- FC Barcelona. Marc Pubill - Club Atlético de Madrid.

- Club Atlético de Madrid. Eric García - FC Barcelona.

- FC Barcelona. Marc Cucurella - Chelsea FC, transferido al Real Madrid.

- Chelsea FC, transferido al Real Madrid. Alejandro Grimaldo - Bayer 04 Leverkusen.

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Centrocampistas

Rodrigo Hernández - Manchester City FC.

- Manchester City FC. Martín Zubimendi - Arsenal FC.

- Arsenal FC. Pedri González - FC Barcelona.

- FC Barcelona. Fabián Ruiz - Paris Saint-Germain.

- Paris Saint-Germain. Mikel Merino - Arsenal FC.

- Arsenal FC. Pablo Páez ‘Gavi’ - FC Barcelona.

- FC Barcelona. Álex Baena - Club Atlético de Madrid.

Delanteros

Mikel Oyarzabal - Real Sociedad de Fútbol.

- Real Sociedad de Fútbol. Lamine Yamal - FC Barcelona.

- FC Barcelona. Ferran Torres - FC Barcelona.

- FC Barcelona. Borja Iglesias - RC Celta.

- RC Celta. Dani Olmo - FC Barcelona.

- FC Barcelona. Víctor Muñoz - CA Osasuna.

- CA Osasuna. Nico Williams - Athletic Club.

- Athletic Club. Yeremy Pino - Crystal Palace FC.

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Posible alineación de España para la final

Para la final del Mundial, el DT Luis de la Fuente no presentaría novedades en su equipo y repetiría la formación 4-3-3 con los mismos jugadores.

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Formación

Arquero: Unai Simón.

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella.

Centrocampistas: Rodri, Dani Olmo y Fabián Ruiz.

Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alex Baena.

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