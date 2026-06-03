Disidencias de alias ‘Calarcá’ en proceso de paz incumplen acuerdo de no reclutar menores de edad

Bogotá

De los 48 cuerpos víctimas de los combates en zona rural de San José del Guaviare entre las disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’ que recibió Medicina Legal, 11 son menores de edad, lo que evidencia que el reclutamiento de menores se sigue presentando en Colombia, incluso en las filas de alias ‘Calarcá’ que está en proceso de paz con el Gobierno Nacional.

El 19 de noviembre de 2025 en el séptimo ciclo de la mesa de conversaciones de paz las partes firmaron varios acuerdos uno de ellos sobre reclutamiento de menores y allí el grupo liderado por alias ‘Calarcá’ se comprometió a erradicar esta práctica.

“Como parte de la voluntad de paz del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, comenzará a implementar la política de no ingreso de menores de 18 años a sus filas. Desde la mesa se apoyará el desarrollo de programas y proyectos integrales de protección a niños, niñas y adolescentes, especialmente en las zonas marginales y de conflicto, partiendo del cumplimiento integral de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo de Paz”.

Pues este acuerdo solo quedó en el papel porque estas disidencias de alias ‘Calarcá’ sigue reclutando menores. Según la Defensoría del Pueblo entre el 1 de enero y el 30 de abril de este 2026 han sido reclutados 25 menores de edad y con el 44% las filas de alias ‘Calarcá’ son las que más recluta en Colombia.

Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los últimos cuatro años 1.305 menores han ingresado al programa de desvinculados del conflicto armado y 1.219 han sido rescatados por amenaza de reclutamiento.