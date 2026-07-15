Cumplimiento del Acuerdo y financiación de la JEP son mandatos constitucionales: magistrado Ramelli
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, defendió la autonomía judicial y el marco constitucional frente al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.
Cumplimiento del Acuerdo y financiación de la JEP son mandatos constitucionales: magistrado Ramelli
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En entrevista con 6 AM W de Caracol Radio, el magistrado Alejandro Ramelli respondió a las críticas y posturas del presidente electo, Abelardo de la Espriella, respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...