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15 jul 2026 Actualizado 15:39

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Cumplimiento del Acuerdo y financiación de la JEP son mandatos constitucionales: magistrado Ramelli

Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, defendió la autonomía judicial y el marco constitucional frente al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

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En entrevista con 6 AM W de Caracol Radio, el magistrado Alejandro Ramelli respondió a las críticas y posturas del presidente electo, Abelardo de la Espriella, respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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