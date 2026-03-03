El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué sigue en la JEP tras reconocimiento de reclutamiento de menores por el exsecretariado Farc?

Por primera vez, en medio de un extenso proceso de justicia restaurativa, se produjo un avance fundamental en el reconocimiento del reclutamiento forzado de menores por parte de las extintas Farc, en el marco del conflicto armado.

Pese a que este hecho había sido negado por años, el antiguo secretariado, integrado por Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel y Julián Gallo, reconoció más de 18.000 casos ante la Justicia Especial para la Paz, JEP.

Este reconocimiento, según explicó la magistrada Lily Rueda, relatora del caso 07 de reclutamiento de menores, a Julio Sánchez Cristo en 6AM W, apertura un nuevo escenario en el proceso de justicia restaurativa que sigue la extinta guerrilla, sobre todo de cara a las víctimas de este delito en todo el país.

¿Cómo ha sido el proceso para escuchar a las víctimas de reclutamiento?

La magistrada Lily Rueda explicó que el caso de reclutamiento de menores se abrió desde 2019 en la JEP, siguiendo lo que el órgano judicial denomina “ruta dialógica”, para contrastar los hechos imputados.

Esta ruta, como su nombre lo indica, implica la apertura de espacios de diálogo con enfoque étnico y de género, a través de audiencias con más de 2.000 víctimas individuales y más de 9.000 étnicas, agrupadas en seis colectivos que participan en el caso en todo el país.

“Nosotros tomamos toda esta información que nos dieron las víctimas y realizamos unas imputaciones de responsabilidad penal individual por crímenes de guerra, que hicimos públicas en noviembre del 2024 (...) Allí ya hicimos todo el análisis sobre la responsabilidad y llamamos a reconocer responsabilidad a los señores comparecientes que pertenecieron al último secretariado de las FARC”, explicó la magistrada.

