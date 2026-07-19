Presidente de Senado se definirá a voto limpio tras falta de consenso: así quedaron los apoyos

Se acabó el tiempo para llegar a un acuerdo sobre el próximo presidente del Senado. Este sábado, los compromisarios de los partidos políticos se reunieron en el norte de Bogotá para intentar llegar a un acuerdo sobre el próximo presidente de esta dignidad.

Sin embargo, tras largas horas de conversación, no se logró conseguir un acuerdo con todos los partidos, razón por la que el nombre del presidente para el primer año legislativo se conocerá en la plenaria del próximo lunes, a voto limpio.

Uno de los primeros senadores que confirmó la falta de un acuerdo fue el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, quien a la salida del Hotel Grand Hyatt aseguró que el tema de la elección del próximo presidente del Senado quedó apartado y que cada partido mantendrá su candidatura. “Cada loro en su estaca”, dijo el senador.

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Entonces, ¿cómo quedaron los apoyos?

Una de las últimas noticias de esta jornada fue el apoyo unánime del Partido Liberal al senador Alfredo Deluque para la presidencia del Senado. Deluque celebró el apoyo que el partido confirmó en las horas de la tarde de este sábado: “Celebro con mucho beneplácito, mucha satisfacción saber que el Partido Liberal decide darme el respaldo y el apoyo a esa carrera del Senado del próximo lunes”, aseguró el senador.

Con este apoyo, Deluque quedaría con mayorías en apoyo y sería el candidato más opcionado para quedar como presidente del Senado para la primera legislatura de este nuevo Congreso.

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