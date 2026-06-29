Presidente Petro pidió ayuda internacional para liberar al activista Beto Coral, detenido en EE. UU.

El presidente Gustavo Petro solicitó ayuda internacional para lograr la liberación del activista Beto Coral, a quien se refirió como un “preso político”: “Le solicito a todos los gobiernos del mundo y a todas las organizaciones de derechos humanos de los EEUU, ayudarnos en su liberación”.

Así lo publicó en su cuenta de X, en donde también aseveró que el objetivo de la captura de Coral es que diga que es un agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia.

Por eso, no solo pidió ayuda internacional para su liberación, sino que también pidió al director de la DNI, René Guarín, expedir una certificación sobre si existe o ha existido alguna vinculación laboral de Coral a la DNI.

“Mi gobierno no espía naciones extranjeras, cumple con nuestra orden constitucional de buscar la paz”, dijo el saliente mandatario de los colombianos.

Y agregó: “Todos los organismos de inteligencia colombianos a diferencia del pasado, tienen como orden presidencial la lucha contra el narcotráfico, y no la persecución de la oposición en Colombia ni en ningún lugar del mundo”.