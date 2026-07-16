Colombia recibe este jueves un nuevo grupo de connacionales deportados: Beto Coral volvería al país

En medio de la polémica por el asesinato de Joan Sebastián Durán Guerrero por parte de funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Colombia recibe hoy un nuevo grupo de connacionales de 93 deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos, quienes arribarán a Colombia en un vuelo de repatriación, que hacen parte de los vuelos rutinarios que semanalmente envía la FAC.

Fuentes le confirmaron a Caracol Radio que dentro del grupo de colombianos deportados, se encuentra el activista Franklin Huberto ‘Beto’ Coral, quien fue expulsado pese a que mantiene una solicitud de asilo político en trámite y contaba con un permiso de trabajo vigente al momento de su captura.

El activista llegaría al país en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que saldría de Alexandra, en Estados Unidos, y arribaría a Colombia en la noche de este jueves. Esto tras gestiones de la Embajada de Colombia en Washington.

¿Qué se sabe del vuelo de regreso?

Desde que se conoció la confirmación de la deportación de Beto Coral, se sabe que el presidente Gustavo Petro estaría contemplando la posibilidad de recibirlo en el aeropuerto.

Y es que el presidente Petro, desde que se conoció la detención de Beto Coral, ordenó a la Cancillería intervenir ante el Gobierno de Estados Unidos y estar pendiente del caso del activista colombiano, que fue capturado pocos días después de que participara en una manifestación en Miami contra quien en ese entonces era candidato presidencial, Abelardo De La Espriella.