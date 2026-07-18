🔴EN VIVO Francia vs Inglaterra: minuto a minuto y transmisión del partido HOY

Franceses e ingleses buscan terminar con una victoria su participación en la Copa del Mundo tras quedarse a un paso de la gran final.

La Copa Mundial 2026 llega a su recta final con el compromiso por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra, dos selecciones que iniciaron el torneo como candidatas al título, pero que terminaron cayendo en las semifinales. Los dirigidos por Didier Deschamps buscarán despedirse con un triunfo luego de perder 2-0 frente a España, resultado que puso fin al sueño de disputar una nueva final mundialista. Además, será el último encuentro del histórico entrenador al frente de Les Bleus, cerrando un exitoso ciclo que incluyó el título de Rusia 2018 y el subcampeonato en Catar 2022.

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Pese al golpe sufrido ante los españoles, Francia llega respaldada por una destacada campaña. Antes de esa derrota había enlazado siete victorias consecutivas, seis de ellas por una diferencia de dos o más goles, demostrando el poderío que la convirtió en una de las favoritas desde el inicio del certamen. Deschamps también buscará cerrar su etapa con una nueva marca positiva, ya que este compromiso representa su partido número 187 como seleccionador francés.

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En el otro lado aparece una Inglaterra golpeada tras dejar escapar la clasificación a la final frente a Argentina. Los dirigidos por Thomas Tuchel ganaban hasta los minutos finales, pero terminaron perdiendo 2-1, un resultado que desató fuertes cuestionamientos hacia el técnico por sus modificaciones defensivas. Ahora, los ingleses intentarán reaccionar para conseguir el mejor resultado mundialista desde 1966, aunque deberán romper una tendencia poco favorable, ya que perdieron sus dos anteriores partidos por el tercer puesto y buscarán evitar una nueva frustración en esta instancia.

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