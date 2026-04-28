Conozca el MetLife Stadium, escenario que albergará la final del Mundial 2026

El MetLife Stadium, conocido comercialmente por su patrocinador, deberá adoptar una denominación neutral durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esto se debe a los lineamientos de la FIFA, que prohíben el uso de nombres comerciales en los estadios durante sus competiciones oficiales, por lo que pasará a ser identificado como “New York New Jersey Stadium”.

Aunque este recinto ha sido históricamente un templo de la fútbol Americano, en 2026 cambiará de protagonistas para albergar algunos de los partidos más importantes del fútbol mundial. Durante años ha sido la casa de los New York Giants y los New York Jets, consolidándose como uno de los escenarios deportivos más modernos e imponentes de Estados Unidos.

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Inaugurado en 2010, el estadio cuenta con una infraestructura de primer nivel que lo ha convertido en sede de grandes eventos internacionales. Uno de los antecedentes más recordados en el fútbol fue la final de la Copa América Centenario 2016, donde la Selección de Chile se consagró campeona tras vencer a la Selección de Argentina en una dramática tanda de penales.

Más allá del deporte, el MetLife Stadium también se ha consolidado como un escenario clave para la industria del entretenimiento. Artistas de talla mundial como Bruce Springsteen, Beyoncé, Ed Sheeran y Taylor Swift han ofrecido conciertos multitudinarios en este recinto, reafirmando su versatilidad y relevancia a nivel global.

De cara al Mundial de 2026, el estadio dejará de lado por un momento su identidad ligada a la NFL para convertirse en uno de los epicentros del fútbol internacional, preparado para recibir a las selecciones y a millones de aficionados en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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Detalles del estadio

Nombre: Estadio Nueva York Nueva Jersey﻿

Ubicación: East Rutherford, Nueva Jersey, USA.

Capacidad: 82.500 espectadores

Inauguración: 2010

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Calendario de partidos en el MetLife Stadium

Fase de grupos

Sábado, 13 de junio 2026

Partido 7 – Brasil vs Marruecos - Grupo C - New York New Jersey Stadium

Jueves, 16 de junio 2026

Partido 17 – Francia vs Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium

Lunes, 22 de junio 2026

Partido 41 – Noruega vs Senegal – Grupo I -New York New Jersey Stadium

Jueves, 25 de junio 2026

Partido 56 – Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium

Sábado, 27 de junio 2026

Partido 67 – Panamá vs Inglaterra – Grupo L -New York New Jersey Stadium

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Dieciseisavos de final

Martes, 30 de junio 2026

Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium

Octavos de final

Domingo, 5 de julio 2026

Partido 91 – Ganador Partido 76 v Ganador Partido 78 - New York New Jersey Stadium

Final

Domingo, 19 de julio 2026

Partido 104 – Ganador Partido 101 v Ganador Partido 102 - New York New Jersey Stadium