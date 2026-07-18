Así quedó la vía entre Girón y Zapatoca tras la entrega de un nuevo tramo pavimentado

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, inauguró un nuevo tramo de pavimentación de la vía que comunica a Girón con Zapatoca, una obra que, según indicó, mejora la movilidad de los habitantes y visitantes de esta importante vía regional.

Durante el recorrido, el mandatario departamental informó que fueron entregados 4,9 kilómetros de pavimento, de los cuales un kilómetro corresponde al sector de Girón y cerca de tres kilómetros a otro tramo de la carretera. Agregó que aún quedan pendientes aproximadamente 4,95 kilómetros, además de un segmento en jurisdicción de Girón, para completar la pavimentación total.

Díaz Mateus explicó que la Gobernación ya trabaja en los estudios y diseños de los tramos faltantes y anunció que presentará el proyecto al nuevo Gobierno Nacional con el propósito de obtener recursos que permitan finalizar la obra.

“Nosotros ponemos otros recursos y espero podamos dejar esta vía totalmente pavimentada por el bien de los habitantes del hermoso municipio de Zapatoca y de las personas que nos visitan”, manifestó el gobernador.

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Frente a la financiación del proyecto, el mandatario precisó que los recursos provienen tanto del Sistema General de Regalías como de los impuestos que pagan los santandereanos, asegurando que estas inversiones buscan traducirse en obras y desarrollo para el departamento.

“Los impuestos que ustedes los santandereanos pagan los estamos invirtiendo para que las obras se vean y el desarrollo llegue al departamento de Santander”, concluyó.

La obra, que tuvo inversión de más de 20,000 millones de pesos, beneficiará más de 15,000 habitantes de la región.