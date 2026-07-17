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17 jul 2026 Actualizado 12:18

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Bucaramanga

Bucaramanga alista el Centro de Traslado por Protección. ¿Cómo avanza este proyecto?

El nuevo espacio entraría en funcionamiento durante el primer trimestre de 2027. La inversión para adecuar la infraestructura supera los $3.500 millones.

Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
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La Alcaldía de Bucaramanga avanza en la puesta en marcha del nuevo Centro de Traslado por Protección - CTP, una infraestructura que busca prevenir hechos de violencia y mejorar la convivencia ciudadana mediante la atención temporal de personas que, por su estado de alteración, representen un riesgo para sí mismas o para terceros.

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